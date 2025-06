Charity Bike Race: Solitude-Rennstrecke elektrisiert Radler: viele Anmeldungen

1 2025 geht es nicht über Landstraßen wie im vergangenen Jahr – die ehemalige Rennstrecke ruft die Radler. Foto: Simon Granville

Beim Charity-Bike-Cup sind über 1000 der 1400 Startplätze vergeben – im Oktober wird auf der alten Rennstrecke geradelt. „Das ist Wahnsinn“, sagt Organisator Patrick Betz.











Ab und zu muss Patrick Betz schon selbst ein wenig den Kopf schütteln. Betz ist Organisator des Charity-Bike-Cups, der am 3. Oktober auf der legendären Solitude-Rennstrecke stattfindet, mit Start und Ziel am Glemseck in Leonberg. „Wir werden förmlich überrannt“, erzählt Betz und wirkt darüber äußerst erfreut: „Es sieht so aus, als hätten wir mit dem Veranstaltungsort einen Nerv getroffen.“