Charity Bike Cup im Strohgäu Sportler treten bei Charity-Rennen in die Pedale

Von Stefanie Köhler 25. September 2018 - 09:26 Uhr

Der Charity Bike Cup lockt die Menschen auf die Straße. Dieses Jahr werden wieder rund 1000 Teilnehmer und 10.000 bis 15.000 Zuschauer erwartet. Foto: factum/Granville

Beim Charity Bike Cup am 2. und 3. Oktober mit Start und Ziel in Ditzingen werden rund 1000 Teilnehmer für einen guten Zweck radeln. Dieses Jahr gibt es erstmals noch eine besondere Benefiz-Aktion.

Ditzingen - Der Countdown läuft, und den Beteiligten steht die Freude bereits ins Gesicht geschrieben: Eine gute Woche noch, dann fällt im Ditzinger Stadtteil Heimerdingen der Startschuss für den Charity Bike Cup. Zum sechsten Mal ist die Veranstaltung mit vielen Prominenten im Strohgäu, insgesamt ist es der zwölfte Charity Bike Cup. Auch dieses Jahr schwingen sich wieder Hunderte Menschen für einen guten Zweck auf den Drahtesel. Die Organisatoren rechnen mit rund 1000 Hobby-, Genuss- und Wettkampffahrern, die zwischen zwei verschiedenen Rennen wählen: Maximal drei Runden über 60 Kilometer oder vier Runden über 80 Kilometer.

Wofür auch immer ein Teilnehmer sich entscheidet: „’Spaß haben und Gutes tun’“ ist der Grund der Veranstaltung“, sagt Heinz Betz. Der Geschäftsführer der Radsportakademie Bad Wildbad hatte vor mehr als zwölf Jahren die Idee zu dem Benefiz-Radrennen zugunsten des Stuttgarter Vereins „Star Care“.

Namhafte Promis als Teamkapitäne

Erneut hat Heinz Betz es geschafft, dank seiner guten Beziehungen namhafte Promis als Teamkapitäne der teilnehmenden Amateurradfahrer zu gewinnen. Promis, die schon mal dabei waren ebenso wie Neulinge. So starten der Schauspieler und Tatort-Kommissar Richy Müller, der Sat.1-Nachrichtensprecher Marc Bator, die amtierende Weltmeisterin im Fahrradtrial, Nina Reichenbach, der Sänger der Popgruppe Fools Garden, Peter Freudenthaler, der ehemalige Tour-de-France-Sieger Stephen Roche, die „Triathlon-Urgesteine“, wie Heinz Betz sie augenzwinkernd nennt, Nicole und Lothar Leder oder Elisabeth Brandau, die diesjährige MTB-Vizeweltmeisterin. „Ich bin selbst verwundert, wer alles mitradelt“, sagt Heinz Betz.

Der Erlös – in der Regel eine Summe im mittleren fünfstelligen Bereich – kommt traditionell „Star Care“ zugute. Der Verein fördert im Großraum Stuttgart Projekte für Kinder in Not. Dieses Jahr gibt es eine Besonderheit: Eine Typisierungsaktion der DKMS (Deutsche Knochenmarkspenderdatei). Dabei können sich Teilnehmer wie Zuschauer als potenzielle Knochenmarkspender für Patienten mit Blutkrebs registrieren lassen. „Wir wollen neue Lebenschancen ermöglichen“, sagt Olesia Schweizer von der DKMS. Zehn Prozent aller Blutkrebserkrankten finden keinen passenden Stammzellspender. „Deshalb ist es umso wichtiger, sich zu registrieren. Die Hilfe aller ist notwendig“, sagt Schweizer. Sie sieht die Aktion als eine „Möglichkeit, wirklich vor Ort zu helfen“. Jede Registrierung bei der DKMS kostet die Organisation 30 Euro. Wie viel Geld sie aus dem Erlös erhält, steht noch nicht fest. Wer das Team DKMS anführt, dagegen schon: Die Paralympics-Siegerin Denise Schindler.

Einschränkungen im Straßen- und öffentlichen Nahverkehr

Da die Rennstrecke zwischen Heimerdingen, Hemmingen, Hochdorf und Eberdingen am 3. Oktober für den gesamten Verkehr gesperrt wird, müssen sich die Anwohner auf Beeinträchtigungen und Umleitungen einstellen. Innerorts herrscht auf der gesamten Strecke Halteverbot. In Heimerdingen fährt der Bus die Haltestellen Weissacher Straße und Hemminger Straße nicht an. Die Strohgäubahn fährt nur bis Hemmingen.

Ditzingens Oberbürgermeister freut sich auf die Veranstaltung „ohne konkurrierenden Verkehr auf der Straße“. Es sei „etwas Besonderes, unter der Führung anerkannter Spitzensportler radfahren zu können“, sagt Michael Makurath (parteilos). Seit Tagen beobachte er verstärkt Radler auf den Straßen. „Der Bike Cup mobilisiert die Menschen“, stellt Makurath fest – Radfahrer, aber auch Helfer: Geschätzt 300 Freiwillige werden im Einsatz sein.

Termin Start, Ziel und Festgelände des Charity Bike Cups ist die Turn- und Festhalle Ditzingen-Heimerdingen in der Weissacher Straße. Dort ist auch am 3. Oktober von 12 bis 15 Uhr die kostenlose DKMS-Typisierungsaktion. Alle Infos zur Anmeldung und zum Programm im Internet unter www.charity-bike-cup.de.