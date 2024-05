Foto: imago images/NurPhoto/Jakub Porzycki via www.imago-images.de

Die aktuelle Fortnite-Season neigt sich dem Ende zu. Schon in wenigen Tagen soll Chapter 5 Season 3 beginnen. Was die Fans des Videospiels dann erwartet.

Fans von Fortnite dürfen sich auf eine neue Season des Koop-Survival-Shooters freuen. In wenigen Tagen ist es soweit: Chapter 5 Season 3 des beliebten Videospiels wird veröffentlicht.

Die neue Season trägt den Titel „Wrecked”. Mit einem offiziellen Hashtag auf sozialen Medien wurde das bereits bestätigt. Die Season soll in einer postapokalyptischen Welt, die stark an die Mad Max-Filme erinnert, spielen.

Wann startet Fortnite Chapter 5 Season 3?

Die aktuelle Fortnite Season, nämlich Season 2, endet am 24. Mai 2024. Das heißt: um 8 Uhr deutscher Zeit werden die Server von Epic Games, dem amerikanische Softwareunternehmen und Schöpfer des beliebten virtuellen Universums, heruntergefahren – um ein großes Update für Chapter 5 Season 3 auszurollen. Die neue Season kann man also vermutlich ab Freitag, 24. Mai spielen.

Die Downtime dafür wurde auch offiziell kommuniziert, wie der bekannte Fortnite-Insider „Hypex“ auf X (ehemals Twitter) schreibt:

Aus der Vergangenheit wissen Fortnite-Fans, dass die Server bei einem neuen Update in der Regel mehrerer Stunden offline sind. Meist sind sie dann zwischen 12 und 14 Uhr wieder erreichbar.

Was ist über Fortnite Chapter 5 Season 3 bekannt?

Wie üblich hält sich Epic Games bedeckt, was Infos zur neuen Season angeht. Auch ein neuer Trailer lässt Raum für Spekulationen:

Im Netz kursieren – wie im Zusammenhang mit einer neuen Fortnite-Season üblich – einige Leaks, die Fans einen Einblick geben, was sie erwarten könnte. Insider „Hypex“, der in der Vergangenheit bereits zutreffende Infos lieferte, hat in einem Beitrag auf X etwa folgende Infos geliefert:

Collaborationen: Metallica, Fall Guys, Pirates of the Caribbean

Metallica x Fortnite Festival

Sand Landmarks OR Biome in der Map

Anderen Insidern zufolge wird es in Fortnite Chapter 5 Season 3 folgende Dinge geben:

Mad Max Crosover

Post-apokalyptischen Map im Mad Max Style

Metallica Festival

Laut dem Branchenportal „MeinMMO“ soll es außerdem neben Map-Neuerungen, einem neuen Battle Pass sowie Items für den Battle Royale auch Veränderungen in den Modi von Rocket Racing, LEGO Fortnite und Fortnite Festival geben. Außerdem teaserte Epic Games auf X die Zusammenarbeit mit Fallout an.

Um was es bei „Fortnite“ geht

In Fortnite gibt es verschiedene Spielmodi. So kann alleine oder im Team gespielt werden. Jede Runde beginnt mit 100 Spielern, die auf einer Insel landen. Ziel des Spiels ist es, als Letzter am Leben zu bleiben. Um zu überleben, müssen Rohstoffe und Ausrüstung gesammelt werden. Damit sich die Spieler nicht verstecken können, gibt es eine schadensfreie Zone, die sich nach und nach verkleinert.