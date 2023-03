1 Fortnite-Fans hofften vergeblich auf ein Live-Event. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Panthermedia/bizoo

Das äußerst beliebte Game Fortnite geht in die Season 2 von Chapter 4. Viele Fans hoffen zum Abschluss der aktuellen Saison auf ein Live-Event. Was wir bisher darüber wissen.









Die aktuelle Season bei Fortnite von Chapter 4 ist bald Geschichte. An diesem Freitag, 10. März, startet Season 2 und bringt endlich neuen Content für die Fans des beliebten Games. Viele Zocker hofften, dass Epic Games wieder ein Live-Event zum Abschluss der ablaufenden Saison plant.

Aber um es kurz zu machen: Daraus wird dieses Mal nichts. In der Regel tauchen die Informationen dazu bereits Wochen vor dem Ende einer Season in den Leaks auf. Doch nirgends wird auf ein Live-Event hingedeutet.

Muster erkennbar

Schaut man sich das bisherige Vorgehen des Softwareunternehmens an, lässt sich ein Muster erkennen, wie „ingame.de“ schreibt. Die Entwickler haben in der Regel jede zweite Saison ein Event veranstaltet. Nach Chapter 3 Season 4 kam „Zersplittert“, davor waren es in diesem Abstand „Kollsion“ und „The End“. Das lässt darauf schließen, dass es nun kein Live-Event gibt, aber dafür zum Ende der kommenden Saison.

Der neue Trailer gibt einen Einblick, auf was sich die Anhänger freuen können. Die Season wird unter dem Titel „Mega“ laufen. Sie hat augenscheinlich einen sehr futuristischen Stil, der den Fans gefallen dürfte.