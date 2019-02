9 Das neue Führungsduo des VfB Stuttgart Foto: Baumann

Am Montag durfte Markus Weinzierl als Trainer bleiben, am Dienstag musste Sportchef Michael Reschke gehen. Was war in der Zwischenzeit passiert? Was bedeutet das für den Coach? Und wie reagieren die Fans auf Thomas Hitzlsperger? Die wichtigsten Fragen und Antworten auf einen Blick.

Stuttgart - Die Chaostage beim abstiegsbedrohten VfB Stuttgart nehmen kein Ende. Vorläufiger Höhepunkt: Auf Drängen des Aufsichtsrats muss Sportvorstand Michael Reschke seinen Hut nehmen. Was noch lange nicht heißt, dass jetzt Ruhe einkehrt an der Mercedesstraße. Was bedeutet dieser Tag, und wie kam es dazu, und welche Folgen hat er?

Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Situation des VfB haben wir in unserer Bildergalerie zusammengefasst