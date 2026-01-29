Chaosfahrt durch Stuttgart: Betrunkene baut Unfall, verliert Fahrzeugteil und lässt Mann ans Steuer

Bei ihrer Fahrt durch Stuttgart baut eine Kia-Fahrerin einen Unfall, verliert ein Fahrzeugteil und lässt einen Mann ans Steuer. Die Polizei sucht Gefährdete und Zeugen.
Eine betrunkene 53 Jahre alte Kia-Fahrerin hat am Mittwochabend auf ihrem Weg von Bad Cannstatt nach Plieningen offenbar einen Unfall verursacht und andere Verkehrsteilnehmer gefährdet. Kurze Zeit später habe sie während der Fahrt ein Fahrzeugteil verloren, durch das ein weiteres Auto beschädigt wurde. In Plieningen habe sie dann noch einen 52-Jährigen ans Steuer des Wagens gelassen. Die Polizei sucht Zeugen sowie Gefährdete.