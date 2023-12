Chaosfahrt durch Böblingen: Mit Drogen, dafür ohne Gurt und Führerschein – 32-Jähriger lässt Polizei staunen

1 Eine wilde Verfolgungsjagd war auch dabei. Foto: IMAGO//snapshot-photography/T.Seeliger

Mit einer Polizeikontrolle fing alles an – was folgt, ist kaum zu glauben: Ein 32-Jähriger fährt unter Drogen und ohne Fahrerlaubnis durch eine Polizeikontrolle. Nach einer Verfolgungsjagd findet die Polizei mutmaßlich Einbruchwerkzeug in seinem Auto. Und das ist noch nicht alles. Am Ende wird ein Kran benötigt.











Link kopiert



Es hätte eine polizeiliche Kontrollmaßnahme werden sollen, wie sie die Polizei regelmäßig durchführt – doch am Mittwochvormittag kam dann so einiges anders. Drogen, Verfolgungsjagd, kein Führerschein: Ein 32-Jähriger hat wenig ausgelassen, was illegal ist.