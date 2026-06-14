8 Immer wieder rollt der Monster-Truck über die Schrottautos. Foto: Simon Granville

Die Motoren-Stunt-Show „Chaos Xtreme“ gastiert derzeit in Kornwestheim und präsentiert waghalsige Stunts und extreme Fahrmanöver. Das Spektakel lockt viele Familien.











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700 PS, dreieinhalb Tonnen, knapp zwei Meter hohe Reifen und ein Sound, der nichts für allzu zarte Ohren ist: Der Monster-Truck, der am Sonntag bei der Show „Chaos xtreme“ auf dem Baumarkt-Parkplatz in Kornwestheim zum Einsatz kam, sorgte bei Jung und Alt für Staunen. Immer wieder fuhr das Ungetüm über zwei Schrottautos und zermalmte diese. Es war der krönende Abschluss des 90-minütigen Events, das vor allem Familien mit Kleinkindern verfolgten.