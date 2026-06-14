„Chaos Xtreme“ in Kornwestheim: Faszination Monster-Trucks: 700 PS walzen Schrottautos platt
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Immer wieder rollt der Monster-Truck über die Schrottautos. Foto: Simon Granville

Die Motoren-Stunt-Show „Chaos Xtreme“ gastiert derzeit in Kornwestheim und präsentiert waghalsige Stunts und extreme Fahrmanöver. Das Spektakel lockt viele Familien.

700 PS, dreieinhalb Tonnen, knapp zwei Meter hohe Reifen und ein Sound, der nichts für allzu zarte Ohren ist: Der Monster-Truck, der am Sonntag bei der Show „Chaos xtreme“ auf dem Baumarkt-Parkplatz in Kornwestheim zum Einsatz kam, sorgte bei Jung und Alt für Staunen. Immer wieder fuhr das Ungetüm über zwei Schrottautos und zermalmte diese. Es war der krönende Abschluss des 90-minütigen Events, das vor allem Familien mit Kleinkindern verfolgten.

 

Mutige Zuschauerinnen dürfen mitfahren

Auch sonst war für Augen und Ohren einiges geboten: So fuhr ein Wagen mit einem Stuntman auf dem Dach durch einen Feuerball. Es wurden mehrere Überschläge präsentiert. Und mehrere alte Autos wurden seitlich auf nur zwei Rädern bewegt, fuhren auf diese Weise gar einen kleinen Kreis und kamen in Schräglage kurzzeitig zum Stillstand. Mutige Zuschauerinnen durften sich bei einer Fahrt auf zwei Rädern mit ins Auto setzen.

Ein Stuntman fährt auf dem Dach eines Wagens durch einen Feuerball. Foto: Simon Granville

Die Show gastiert am Sonntag, 21. Juni, noch ein zweites Mal auf dem Globus-Parkplatz in Kornwestheim. Los geht's um 11 Uhr. Karten gibt es ja nach Kategorie ab 20 Euro. Für Kleinkinder sind Kopfhörer empfehlenswert. Es besteht auch die Möglichkeit, im Anschluss an die Show mit dem Monster-Truck Erinnerungsfotos zu machen.

 