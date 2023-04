1 Zu den Stoßzeiten drücken sich wesentlich mehr Autos durch die Kernerstraße vor der Marbacher Grundschule. Foto: Archiv (Ralf Poller/Avanti

Eine Initiative in Marbach im Kreis Ludwigsburg will Mütter und Väter davon überzeugen, dass sie ihre Kinder besser nicht mit dem Auto zur Grundschule kutschieren sollten.









Wie verfahren die Situation ist, hat Marcel Schwarz vor einigen Monaten eindrucksvoll in einem Gemeinderatsausschuss vor Augen geführt. Der Fachmann für Verkehrsfragen bei der Marbacher Stadtverwaltung hob hervor, dass gegen die vielen Elterntaxis, die zu Stoßzeiten die Grundschule in der Kernerstraße ansteuern, kein Kraut gewachsen sei. Ob Einbahnstraßenregelung, Zebrastreifen oder Schrittgeschwindigkeit: all diese etwaigen Steuerungsinstrumente seien gesetzlich nicht erlaubt oder schafften nur neue Probleme an anderer Stelle. Am Ende gebe es nur ein Mittel gegen das alltägliche Chaos vor der Schule: ein Mentalitätswandel bei den Müttern und Vätern. Genau hier setzt eine breite Allianz den Hebel an.

Projektgruppe „Schulweghelden“

Verschiedene Aktionen im Köcher

„Wir wollen niemanden an den Pranger stellen, sondern die Eltern davon überzeugen, dass es Spaß macht und sinnvoll ist, wenn ihre Kinder zu Fuß zur Schule gehen“, sagt Susanne Wichmann, die sich im Verbund mit der Grundschule, dessen Förderverein, den Elternbeiratsvorsitzenden der Schule und der Marbacher Kindergärten sowie der Stadtverwaltung, dem Gemeinderat und dem Referat Verkehrsunfallprävention Ludwigsburg dafür einsetzt, die Situation zu verbessern. Die Projektgruppe mit dem Namen Schulweghelden plant verschiedene Aktionen, kann sich dabei aus dem Fundus an Infomaterial aus einem Landesprojekt gleichen Titels bedienen. Die Lager seien voll mit Werbematerial gewesen, weil das Landesprogramm mitten in die Coronazeit fiel – und damit mehr oder weniger versandet sei, erklärt Wichmann, die Fraktionschefin der Grünen im Gemeinderat.

Zum Start werden mehrere Banner an markanten Stellen in der Stadt aufgehängt. Spaziergänger und auch Autofahrer werden dort den Slogan „Ich brauch ne Pause vom Elterntaxi“ lesen können. Eine weitere Aktion ist für die nächsten Tage geplant. Wichmann will aber noch keine Details verraten, damit der Überraschungseffekt nicht verpufft. Preisgeben kann sie aber, dass Vera Spillner, die Elternbeiratsvorsitzende der Grundschule, mit Kindern und Eltern des aktuellen „Bus auf Beinen“ aus dem Kirchenweinberg ein Werbe-Video gedreht hat. Der Clip soll auf die Homepage von Stadt und Schule gestellt werden und dokumentieren: So, in einem größeren Pulk, können die Kids, begleitet von Erwachsenen, sicher zum Unterricht gelangen. Wichmann hofft vor allem, dass sich im Stadtteil Hörnle Nachahmer finden. Dort werde zahlenmäßig bald ein besonders großer Jahrgang eingeschult.

Wie viele Kinder werden gefahren?

Wie viele Eltern ihren Nachwuchs regelmäßig bis fast vor die Schulpforte chauffieren und damit ein „alltägliches Verkehrschaos“ heraufbeschwörten, kann die Kommunalpolitikerin nicht exakt beziffern. Gemeinhin gehe man aber davon aus, dass 20 bis 25 Prozent der Mütter und Väter ihre Kinder mit dem Auto zur Schule bringen, berichtet sie. Die Gründe seien mannigfaltig. Unter anderem sei das auf Bequemlichkeit und Sorge um die Sicherheit zurückzuführen.

„Das sollte man auch ernst nehmen“, betont Wichmann. Genau deshalb wolle man mit der Aktion aufzeigen, dass man auch per pedes gefahrlos zur Schule gelangen kann. „Ich weiß nicht, ob das am Ende fruchtet und wie die Eltern reagieren“, sagt Wichmann. Aber versuchen wollen sie und ihre Mitstreiter es wenigstens. Zumal die harte Tour, sprich Verbote und Kontrollen, nichts bewirkt haben. Das machte Marcel Schwarz schon im Ausschuss deutlich.