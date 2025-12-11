Chaos vor der Hochzeit: Teaser zu The Drama mit Robert Pattinson und Zendaya veröffentlicht

Robert Pattinson und Zendaya spielen in "The Drama" ein verlobtes Paar. Der erste Teaser-Trailer zeigt genau das, was der Filmtitel ankündigt. Kurz vor der Hochzeit läuft einiges schief.

Fans bekommen erstmals einen Blick auf den Film "The Drama" mit Robert Pattinson (39) und Zendaya (29). Ein Teaser-Trailer zeigt die beiden als verlobtes Paar während eines Fototermins. Glücklich wirken sie dabei allerdings nicht: Die Fotografin muss Charlie Thompson (Pattinson) sogar auffordern, einmal natürlich zu lächeln. Um die angespannte Stimmung etwas zu lockern, fragt sie Thompson und seine Verlobte Emma Harwood (Zendaya), was sie aneinander lieben. "Sie ist hübsch, witzig und hat das schönste Lachen", sagt Thompson, während parallel Szenen aus dem gemeinsamen Leben des Paars eingeblendet werden. Harwood wiederum schätzt an ihm, "dass er fürsorglich, verständnisvoll und aufgeschlossen ist".

Von Harmonie ist jedoch kurz vor der Hochzeit kaum etwas zu erkennen. In schnellen Schnitten sieht man Thompson, wie er wütend einen Stuhl umstößt, und Harwood, die direkt aus der Flasche trinkt. Drama verspricht eine Szene, in der Thompson von drei Personen gestützt wird. Blut läuft aus seiner Nase und hat bereits sein Hemd befleckt.

Robert Pattinson spielt Museumsdirektor

Einen weiteren Einblick in die Handlung des Films liefert eine Zeitungsannonce, die in der "The Boston Globe" erschien. Darin geben Harwoods Eltern die Verlobung ihrer Tochter bekannt. "Miss Harwood schloss 2013 die Portside High School ab und absolvierte 2017 die Boston University mit Auszeichnung, wo sie ihren Bachelor-Abschluss in Englisch erwarb. Derzeit ist sie bei Mission Books beschäftigt", heißt es darin, wie das Filmstudio in einem Instagram-Post zeigte. Harwoods Vater wird als "hochdekorierter Militärveteran" beschrieben.

Pattinsons Figur ist hingegen Direktor des Cambridge Art Museum. Zuvor absolvierte er ein Studium am Eaton College und promovierte in Kunstgeschichte an der Tufts University. "Das Paar wird am 3. April 2026 heiraten", endet die Anzeige - passend zum Erscheinungstermin des Films. Ob er auch in Deutschland an diesem Datum in den Kinos anläuft, ist bislang unklar.

Neben Zendaya und Robert Pattinson spielen auch Alana Haim, Mamoudou Athie und Hailey Gates in "The Drama" mit. Regie führt Kristoffer Borgli, der auch das Drehbuch lieferte.