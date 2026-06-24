Chaos im Zugverkehr: Nach bundesweiter Störung – Zugverkehr in Baden-Württemberg läuft stabil an

9 Ein Fahrgast steht auf dem Bahnsteig vor einem Zug im Stuttgarter Bahnhof. Foto: Jason Tschepljakow/dpa

Nach der bundesweiten Bahnstörung rollt der Zugverkehr in Baden-Württemberg wieder. Dennoch rät die Bahn: Fahrgäste sollten sich über mögliche Verspätungen informieren.











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Nach der bundesweiten Bahnstörung läuft der Verkehr in Baden-Württemberg wieder stabil. Der Zugverkehr sei planmäßig angelaufen, sagte ein Sprecher der Deutschen Bahn (DB). Alle Strecken seien wieder befahrbar. Es könne aber noch zu Folgeverspätungen kommen. Fahrgäste sollten sich demnach noch vor Reiseantritt über ihre Verbindungen informieren.