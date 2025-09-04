Chaos im Newsroom: The Paper: So schräg ist die neue Serie der The Office-Macher

Mit "The Paper" liefern die Köpfe hinter "The Office" eine neue Mockumentary. Im Mittelpunkt steht eine chaotische Lokalzeitung in Ohio, die mit einem unerfahrenen Team ums Überleben kämpft. Die ersten vier Folgen stehen bei Sky und Wow ab dem 5. September zum Streamen bereit.
Das Team hinter der US-Version von "The Office" hat ein neues Ziel: eine kriselnde Lokalzeitung in Ohio. Am 5. September startet bei Sky und Wow die Comedyserie "The Paper", die den Überlebenskampf einer Redaktion mit ungewöhnlichen Mitteln erzählt.