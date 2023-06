1 Die Menschen in den zwei Häusern an der Reutlinger Straße wechselten ständig, es war keine feste Gruppe. Viele von ihnen gingen zum Betteln. Foto: dpa/Christian Charisius

Nach anhaltenden Beschwerden aus der Nachbarschaft hat die Stadt Stuttgart die beiden Bettler-Häuser an der Reutlinger Straße in Degerloch geräumt. Doch wer waren diese Leute, die dort lebten, und wo sind sie jetzt hin?









Degerloch - Es war noch dunkel und kalt, als es am Mittwochmorgen um 7 Uhr in der Früh losging. Da kamen Vertreter des Stuttgarter Sozialamts und des Ordnungsamts und klopften an die Türen der beiden Häuser an der Ecke Reutlinger Straße/Hoffeldstraße in Degerloch. Die Polizei war auch vor Ort, denn niemand konnte wissen, ob die Situation eskaliert. Die städtischen Mitarbeiter forderten die Bewohner auf, ihre Sachen zu packen und zu gehen. Für die aus dem Schlaf Gerissenen kam das nicht unerwartet, doch den genauen Termin hatten sie nicht gekannt. Ob sie nachvollziehen konnten, warum sie die Häuser verlassen mussten?