Chancenmonitor vom Ifo-Institut: Herkunft und Geschlecht entscheiden über Bildungschancen

Eine Studie zeigt große Unterschiede bei Bildungschancen in Deutschland. Nicht nur bei Einkommen und Abschlüssen der Eltern, sondern auch nach Geschlechtern.
Die Bildungschancen von Jugendlichen hängen stark von deren sozialer Herkunft ab: Zu diesem Schluss kommt der Chancenmonitor vom Ifo-Institut und der Hilfsorganisation "Ein Herz für Kinder", wie das Institut am Dienstag in München mitteilte. Der Bericht wurde in Berlin in Anwesenheit von Bundesbildungsministerin Karin Prien (CDU) vorgestellt.