Chance für junge Musiktalente: Bandcontest im Rems-Murr-Kreis: Jetzt bewerben

Nachdem er im vergangenen Jahr erfolgreich wiederbelebt worden ist, geht der Bandcontest im Rems-Murr-Kreis in die nächste Runde. Der Wettbewerb bietet jungen Musikerinnen und Musikern unter 27 Jahren eine Plattform, ihre selbst geschriebenen Songs zu präsentieren. Veranstaltet wird der Contest im Rahmen der Kampagne „Kinder- und Jugendarbeit wirkt!“ durch das Kreisjugendreferat in Zusammenarbeit mit Jugendhäusern und -zentren der Region.

Vorrunden und Finale

Das Finale findet am 2. Mai im Club Manufaktur in Schorndorf statt. Zuvor gibt es drei Vorrunden:

am 29. März im Haus der Jugendarbeit in Weinstadt,

am 5. April im Jugendzentrum Murrhardt und

am 12. April im Juze Urbach.

„Die Vorrunden bieten eine spannende Bühne, auf der die Teilnehmenden ihr Können zeigen können“, sagt Benedict Härer, Kreisjugendreferent und Mitorganisator. „Es ist beeindruckend, wie viel Engagement und Kreativität die jungen Musikerinnen und Musiker mitbringen.“ Neben einem professionellen Fotoshooting für die Finalisten ist der Hauptpreis ein Auftritt beim Rebstock-Festival am 30. und 31. Mai in Fellbach.

Die Bewerbungsmodalitäten

Interessierte Bands oder Solokünstlerinnen und -künstler können sich bis zum 23. Februar bewerben. Voraussetzungen sind selbst geschriebene Songs sowie ein Wohn- oder Proberaum im Rems-Murr-Kreis, in Stuttgart oder den angrenzenden Landkreisen. Die Bewerbung soll ein Bandfoto, eine Hörprobe (zum Beispiel einen Livemitschnitt) und eine kurze Beschreibung enthalten. Diese Unterlagen sind per E-Mail an Benedict Härer zu senden: b.haerer@rems-murr-kreis.de.

Die Vorjahressieger

Foto: privat

Ein Blick auf die Vorjahressieger zeigt die Möglichkeiten, die der Contest bietet. Die Band ZWEIFEL gewann 2024 und konnte mit ihrem Indie-Pop-Stil beim We are the Future Festival in Waiblingen auftreten. Die Musikerinnen und Musiker bezeichnen den Wettbewerb als wertvolle Gelegenheit, ihre Karriere voranzutreiben. Im Mai wollen sie jetzt ihre erste EP herausbringen. „Das Finale war für uns wirklich besonders“, sagt Florian Kleiss von ZWEIFEL zum letztjährigen Bandcontest. Weil Deutschland zeitgleich im EM-Achtelfinale gegen Dänemark spielte, hatte sich die Band nicht nur für Fußballtrikots als Outfit entschieden – sondern auch gemeinsam mit den anderen Bands mental darauf eingestellt, vor leerem Haus zu spielen. „Umso größer war die Freude, als das Jugendhaus dann aber doch ordentlich voll war.“ Der Gewinn und der Slot beim We are the Future Festival in Waiblingen habe dann alles perfekt gemacht: „Super Betreuung und sich mit Acts wie Lostboi Lino, Savvy und Apsilon, die man selbst schon lange feiert, die Bühne teilen. Hammer!“, sagt Florian Kleiss.

Der Bandcontest ist Teil der Initiative „Kinder- und Jugendarbeit wirkt!“ und zeigt, wie Jugendarbeit in der Region junge Menschen unterstützen kann. „Der Wettbewerb bietet Raum für persönliche und künstlerische Entwicklung und fördert den Austausch unter den Teilnehmenden“, erklärt Härer. Gleichzeitig schaffe er eine Plattform, um die lokale Musikszene zu beleben und zu vernetzen.

Anmeldeschluss ist der 23. Februar

Bis zum 23. Februar können sich Bands und Solokünstlerinnen und -künstler anmelden. Egal ob Indie, Rock, Rap oder Pop – der Bandcontest bietet eine Bühne für verschiedene Musikstile. Die Teilnahme verspreche nicht nur spannende Auftritte, sondern auch eine wertvolle Erfahrung für den weiteren musikalischen Weg, so die Veranstalter.

Kontakt

Mail

Benedict Härer, E-Mail: b.haerer@rems-murr-kreis.d e.