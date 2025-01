Chance auf dritten Sieg in Folge: Taylor Swift glücklich: Travic Kelce zieht erneut in Super Bowl ein

Nach dem spannenden Kampf um den Einzug in den Super Bowl gab es für Travis Kelce am Sonntag eine süße Belohnung: Taylor Swift eilte nach dem Sieg aufs Spielfeld und gab ihrem Liebsten einen leidenschaftlichen Kuss.

Taylor Swift (35) hat ihrem Freund Travis Kelce (35) am Sonntag, 26. Januar, einmal mehr erfolgreich die Daumen gedrückt. Der Football-Star sicherte sich mit seiner Mannschaft Kansas City Chiefs erneut den Einzug in den Super Bowl - und könnte nun endgültig in die Sportgeschichte eingehen.

Innige Küsse auf dem Spielfeld

Die City Chiefs gewannen im Arrowhead Stadium in Kansas nach einem spannenden Match mit 32 zu 29 gegen die Buffalo Bills. Nachdem Popstar Swift - von Kopf bis Fuß in Louis Vuitton gekleidet - zunächst in einer VIP-Lounge das Team angefeuert hatte, kam sie nach dem Sieg zusammen mit Kelces Mutter Donna (72) auf das Spielfeld. Dort feierte sie mit Kelce. Inmitten eines Konfettiregens nahm Swift sein Gesicht in ihre Hände und zog ihn für mehrere Küsse an sich. Sie strich sein Haar zurück, während sie auf dem Feld plauderten und sich umarmten.

Lesen Sie auch

Swift hat schon viele Spiele ihres Liebsten besucht - und viele davon gewannen die Chiefs, darunter den Super Bowl im vergangenen Jahr. Im Interview zur Wahl zur "Time Person of the Year 2023" erwähnte sie, dass sie durch die Beziehung Interesse an dem Sport entwickelt habe. "Football ist großartig, wie sich herausstellt. Ich habe mein ganzes Leben lang etwas verpasst."

Bei den Spielen feiert sie regelmäßig zusammen mit seiner Familie. Nach dem AFC Championship- Spiel 2024, bei dem die Chiefs die Baltimore Ravens mit 17:10 besiegten, etwa kam Swift mit Kelces Eltern und seinem Bruder Jason (37) zum Tight End auf das Spielfeld, um zu feiern. Zum Super Bowl 2024 reiste die Sängerin extra von Japan an, wo sie im Rahmen ihrer Eras Tour aufgetreten war.

Super Bowl am 9. Februar

Der diesjährige Super Bowl findet am Sonntag, 9. Februar, in New Orleans statt. Dann treffen die Kansas City Chiefs auf die Philadelphia Eagles - eine Neuauflage des Meisterschaftsspiels von 2023. Travis Kelce hat dabei mit seinem Team die Chance, seinen dritten Super Bowl in Folge zu gewinnen. Es wäre das erste Mal in der NFL-Geschichte, dass dies einer Mannschaft gelingt.