Champions League: Yamal fehlt Barcelona auch beim Woltemade-Club Newcastle

1 Werden am Donnerstag in der Champions League nicht aufeinander treffen: Ex-VfB-Stürmer Nick Woltemade und Barcelona-Jungstar Lamine Jamal. Foto: IMAGO/NurPhoto/IMAGO/MI News/IMAGO/Anadolu Agency

In den jüngsten WM-Qualifikationsspielen ist Lamine Yamal dabei. Seinem FC Barcelona fehlt der Fußball-Jungstar aber nun auch zum Auftakt in der Champions League.











Der FC Barcelona muss auch in der Champions League bei Newcastle United auf Jungstar Lamine Yamal verzichten. Wie der spanische Fußball-Meister auf seiner Homepage mitteilte, steht der 18-jährige Nationalspieler für die Partie an diesem Donnerstag (21.00 Uhr) beim Premier-League-Club mit dem deutschen Auswahlstürmer Nick Woltemade nicht zur Verfügung. Ein genauer Grund wurde nicht genannt.