Champions League: X-Faktor Neuer plant seine Zukunft und wehrt WM-Fragen ab

Manuel Neuer wird beim großen Bayern-Sieg in Madrid als «Man of the Match» ausgezeichnet. Der Torwart bringt Reals Stars zur Verzweiflung – und das zwei Jahre nach einem bitteren Abend im Bernabéu.
Madrid - Diesmal verließ Manuel Neuer das berühmte Estadio Santiago Bernabéu als strahlender Triumphator. Zwei Jahre nach seinem folgenschweren Fehler beim bitteren Halbfinal-Aus des FC Bayern in der Champions League gegen Real Madrid hatte der Münchner Kapitän nun kurz nach seinem 40. Geburtstag die Auszeichnung als "Man oft the Match" absolut verdient.