Champions League: UEFA untersucht Rassismus-Vorwurf von Vinícius Junior

Das Champions-League-Spiel zwischen Benfica Lissabon und Real Madrid wird von einem Rassismus-Vorwurf überschattet. Jetzt ermittelt die Europäische Fußball Union.
Der mutmaßliche Rassismus-Vorfall im Playoff-Hinspiel der Champions League zwischen Benfica Lissabon und Real Madrid hat ein Nachspiel. Die Europäische Fußball-Union UEFA kündigte an, die vor allem von Real-Star Vinícius Junior erhobenen Vorwürfe gegen Benfica-Profi Gianluca Prestianni zu untersuchen. Der 20-Jährige soll Vinícius Junior nach dessen Siegtor und einem von den Benfica-Spielern als provokant wahrgenommenem Jubel rassistisch beleidigt haben.