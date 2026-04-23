Champions League: UEFA-Geldstrafe gegen FC Bayern - aber kein Fan-Ausschluss

Im Bayern-Spiel gegen Real werden Fotografen durch Fans verletzt, die UEFA ermittelt. Nun kommt das Urteil - und der Meister mit einem blauen Auge davon.
München - Der FC Bayern München kann das Rückspiel im Champions-League-Halbfinale gegen Paris Saint-Germain vor vollen Rängen bestreiten, muss aber eine saftige Geldstrafe bezahlen. Der deutsche Meister wurde von der Europäischen Fußball-Union wegen diverser Vorfälle im Viertelfinale gegen Real Madrid mit einer Buße von knapp 90.000 Euro belegt. Von einem drohenden Zuschauer-Teilausschluss blieben die Münchner verschont.