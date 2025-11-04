Erst trifft der Kolumbianer im Topspiel der Champions League doppelt, dann fliegt er vom Platz. Doch auch in Unterzahl halten die Münchner dem Druck von Titelverteidiger PSG stand.
Trotz 45-minütiger Unterzahl hat der FC Bayern auch den Champions-League-Kracher bei Paris Saint-Germain gewonnen. Durch zwei Tore von Luis Díaz siegten die Münchner im Prinzenpark 2:1 (2:0) und feierten damit den 16. Sieg im 16. Pflichtspiel. Die zweite Halbzeit wurde allerdings zur Abwehrschlacht, nachdem Doppel-Torschütze Díaz unmittelbar vor der Pause nach einem harten Einsteigen die Rote Karte gesehen hatte.