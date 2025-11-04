1 FC Bayern-Trainer Vincent Kompany: Die Bayern siegen gegen PSG – trotz Unterzahl. Foto: Pressefoto Baumann/Julia Rahn/Julia Rahn

Erst trifft der Kolumbianer im Topspiel der Champions League doppelt, dann fliegt er vom Platz. Doch auch in Unterzahl halten die Münchner dem Druck von Titelverteidiger PSG stand.











Trotz 45-minütiger Unterzahl hat der FC Bayern auch den Champions-League-Kracher bei Paris Saint-Germain gewonnen. Durch zwei Tore von Luis Díaz siegten die Münchner im Prinzenpark 2:1 (2:0) und feierten damit den 16. Sieg im 16. Pflichtspiel. Die zweite Halbzeit wurde allerdings zur Abwehrschlacht, nachdem Doppel-Torschütze Díaz unmittelbar vor der Pause nach einem harten Einsteigen die Rote Karte gesehen hatte.