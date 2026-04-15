Dem Hinspiel-Held unterlaufen gegen Madrid zwei Fehler, die zu Gegentoren führen - doch die Münchner retten sich in die Runde der letzten Vier.
Matchwinner Michael Olise ließ sich nach einem epischen Viertelfinal-Krimi vor der ekstatischen Südkurve feiern, als den geschlagenen Königlichen die Sicherungen durchbrannten. Während der FC Bayern nach einem völlig verrückten Rückspiel eine magische Champions-League-Nacht feierte, belagerten die aufgebrachten Stars von Real Madrid den Schiedsrichter, Jungstar Arda Güler sah die Rote Karte. Den Münchnern war’s herzlich egal - sie fordern nach dem 4:3 (2:3) nun Titelverteidiger Paris Saint-Germain im Traum-Halbfinale.