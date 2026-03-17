Der Leverkusener Torhüter hält die Werkself lange im Spiel, doch der englische Spitzenreiter ist für den Bundesligisten eine Nummer zu groß. Die Europa-Reise ist für Bayer in London beendet.
London - Nachdem der Traum vom ersten Königsklassen-Viertelfinale seit 24 Jahren für Bayer Leverkusen geplatzt war, gab es trotzdem viel Applaus von den 3000 mitgereisten Fans. Der englische Premier-League-Spitzenreiter FC Arsenal war eine Nummer zu groß, auch ein überragender Bayer-Keeper Janis Blaswich konnte das 0:2 (0:1) im Achtelfinal-Rückspiel nicht verhindern. Damit verbleibt aus deutscher Sicht nur noch der FC Bayern im Champions-League-Wettbewerb.