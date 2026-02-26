Beim 1:4 von Borussia Dortmund bei Atalanta Bergamo unterläuft Gregor Kobel kurz vor Schluss ein folgenschwerer Fehler. Vorwürfe aus den eigenen Reihen bekommt der Torwart trotzdem nicht zu hören.
Bergamo - Gregor Kobel suchte erst gar nicht nach Ausreden für seinen bösen Patzer, mit dem der Schweizer Nationaltorwart das bittere Aus für Borussia Dortmund in der Zwischenrunde der Champions League eingeleitet hatte. "Es ist bitter. Fußball kann sehr hart sein. Ich habe in dieser Sekunde die falsche Entscheidung getroffen und nehme das auf meine Kappe", sagte Kobel nach dem 1:4 (0:2) des Bundesliga-Zweiten bei Atalanta Bergamo. "Es tut mir leid für die Jungs."