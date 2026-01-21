Auch nach dem Trainerwechsel gelingt Eintracht Frankfurt kein Erfolgserlebnis. Das späte 2:3 beim Gastspiel in Aserbaidschan ist zu wenig. Die Muster erinnern verdächtig an die Toppmöller-Zeit.
Baku - Neuer Trainer, alte Sorgen: Eintracht Frankfurt bleibt im Jahr 2026 sieglos und ist damit vorzeitig in der Champions League gescheitert. Das Team von Interimstrainer Dennis Schmitt verlor am Abend in Baku trotz einer 2:1-Führung noch in letzter Minute mit 2:3 (1:1) bei FK Karabach Agdam und hat vor dem letzten Spieltag keine Chance mehr, einen Platz unter den ersten 24 der Königsklassen-Tabelle zu erreichen.