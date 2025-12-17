Die Fans zündeln, die Vereine müssen zahlen. Jetzt trifft es Eintracht Frankfurt und Bayern München. Einer der Bundesligisten muss gar auf seine Fans im nächsten Auswärtsspiel verzichten.
Nyon - Wegen des Fehlverhaltens ihrer Fans in der Champions League werden die Bundesligisten FC Bayern und Eintracht Frankfurt mit Fan-Ausschlüssen bestraft. Nach einem Beschluss des Kontroll-, Ethik- und Disziplinargremiums der europäischen Fußball-Union UEFA muss die Eintracht ihr nächstes internationales Auswärtsspiel ohne eigene Anhänger bestreiten. Bei den Bayern bleibt ein Teil der Südtribüne im nächsten Heimspiel gesperrt.