Champions League: Pyro-Strafe – FC Bayern sperrt große Teile der Südkurve

Der FC Bayern München sieht sich nach einer Pyro-Strafe zum Handeln gezwungen. Davon sind im nächsten Champions-League-Heimspiel Tausende Fans betroffen.
Nach der Pyro-Strafe durch die Europäische Fußball-Union UEFA sperrt der FC Bayern München für sein nächstes Heimspiel in der Champions League größere Teile der Südkurve als er müsste. Alle Karten für den Unterrang der betreffenden Fankurve würden „ihre Gültigkeit“ verlieren und „berechtigen gegen Saint-Gilloise nicht zum Einlass in die Allianz Arena. Die Stornierung der Tickets erfolgt am Freitag“, teilte der FC Bayern mit.