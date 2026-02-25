Borussia Dortmund liefert im Rückspiel der Champions-League-Zwischenrunde einen schwachen Auftritt ab - und scheidet verdient aus. Am Ende entscheidet ein Elfmeter in der Nachspielzeit.
Bergamo - Borussia Dortmund hat sich nach einem schwachen Auftritt frühzeitig aus der Champions League verabschiedet und drei Tage vor dem Bundesliga-Gipfel gegen Bayern München einen millionenschweren Rückschlag erlitten. Der BVB verspielte im Play-Off-Rückspiel bei Atalanta Bergamo erst zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte einen Zwei-Tore-Vorsprung und schied durch das 1:4 (0:2) aus.