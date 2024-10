Champions League-Partie gegen Sparta Prag: VfB-Ultras feiern Rückkehr der Königsklasse mit imposanter Choreo

5 „Zurück in Europa“ – die VfB-Fans feiern die Champions League-Rückkehr. Foto: StZN/Christian Pavlic

Mehr als 14 Jahre ist es her, dass der VfB Stuttgart ein Heimspiel in der europäischen Königsklasse des Fußballs bestreiten durfte. Im Februar 2010 empfingen die Schwaben den FC Barcelona und rangen dem damaligen Branchenprimus ein beachtliches 1:1-Unentschieden ab. Nun ist es also wieder soweit und mit Sparta Prag wartet der tschechische Rekordmeister auf den VfB Stuttgart.