Champions League: Paris gewinnt das Finale gegen Mailand

1 Der 19-jährige Désiré Doué sorgte für einige Highlights im Finale. Foto: Peter Kneffel/dpa/Peter Kneffel

Paris Saint-Germain ist am Ziel der Träume. Beim 5:0 im Finale ragt ein 19-Jähriger heraus, der auch beim FC Bayern mal im Gespräch war.











Paris Saint-Germain um Super-Teenager Désiré Doué ist mit einem Rekordsieg gegen Inter Mailand zum ersten Triumph in der Champions League gestürmt. Neben dem herausragenden 19-Jährigen sorgten auch die früheren Dortmunder Achraf Hakimi und Ousmane Dembélé beim 5:0 (2:0) für Glanzpunkte in einem überraschend einseitigen Finale in der Münchner Arena - es war der höchste Endspielerfolg in Europas Fußball-Königsklasse überhaupt.