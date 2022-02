1 Kylian Mbappé erzielte den Siegestreffer für Paris. Foto: AFP/FRANCK FIFE

In der Nachspielzeit erzielt Kylian Mbappé das 1:0 für Paris Saint-Germain und erkämpft damit eine gute Ausgangslage für seine Mannschaft in der Champions League.















Paris/Lissabon - Dank eines Last-Minute-Treffers von Kylian Mbappé hat sich Paris Saint-Germain eine gute Ausgangslage für das angepeilte Viertelfinale in der Champions League erkämpft. Ausgerechnet der von Real Madrid umworbene Ausnahmestürmer erzielte am Dienstagabend in der vierten Minute der Nachspielzeit den Siegtreffer zum 1:0 (0:0) im Achtelfinal-Hinspiel gegen die Königlichen. Zuvor hatte der mehrfache Weltfußballer Lionel Messi die beste PSG-Chance in Paris vergeben, als er in der 62. Minute per Foulelfmeter an Real-Torhüter Thibaut Courtois scheiterte. Bei Real spielte Ex-Nationalspieler Toni Kroos durch.

Im zweiten Achtelfinale des Abends hatte Manchester City dagegen leichtes Spiel bei Sporting Lissabon. Gegen defensiv desolate Portugiesen setzte sich die Startruppe von Trainer Pep Guardiola mit 5:0 (4:0) durch und kann damit für das Viertelfinale planen. Riyad Mahrez (7. Minute), Bernardo Silva (17./44.), Phil Foden (32.) und Raheem Sterling (58.) erzielten die Treffer für die Engländer, bei denen Nationalspieler Ilkay Gündogan im zweiten Durchgang eingewechselt wurde. Die beiden Rückspiele finden am 9. März statt.