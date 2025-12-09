Champions League: Kovac bleibt cool – BVB trotzt Kritik und setzt auf Rotation

Pragmatisch statt spektakulär: Der BVB steht erheblich besser da als vor Jahresfrist, muss sich aber hartnäckiger Kritik erwehren. Trainer Kovac bleibt gelassen und rotiert in der Champions League.
Dortmund - Die Debatte über den Spielstil von Borussia Dortmund wird Trainer Niko Kovac kurz vor dem Jahresende nicht los. Auch in der dritten Englischen Woche in Serie wird der Ansatz des BVB in der Champions League am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) gegen FK Bodö/Glimt aus Norwegen wieder genau beäugt. Auch am Tag vor dem sechsten Vorrundenspiel kam das Thema wieder zur Sprache. Öde, einfallslos, einschläfernd: So der Vorwurf der Kritiker am Fußball, den die Dortmunder unter Kovac spielen.