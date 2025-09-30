Champions League: Königsklassen-Lektion für Frankfurt in Madrid

Eintracht Frankfurt bekommt bei Atlético Madrid die Grenzen aufgezeigt. Vor allem in der Defensive fehlt es den Hessen an der internationalen Reife.
Madrid - Deftige Pleite statt erneuter Fußball-Party: Eintracht Frankfurt hat das Gastspiel bei Atlético Madrid mit 1:5 (0:3) verloren und nach dem starken Auftakt einen herben Dämpfer in der Champions League kassiert. Giacomo Raspadori in der 4. Minute, Robin Le Normand (33.), Antoine Griezmann (45.+1), Giuliano Simeone (70.) und Julián Alvarez (82./Handelfmeter) erzielten die Tore für die in allen Belangen überlegenen Spanier, die dem Bundesligisten eine Königsklassen-Lektion erteilten.