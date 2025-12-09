Champions League: Keine Eintagsfliege - Woltemade will bei Premiere treffen

Leverkusen - Vor seinem Debüt gegen einen Bundesliga-Club mit Newcastle United zeigt sich Nick Woltemade selbstbewusst. "Die letzte Saison hat einen kleinen Hype um meine Person ausgelöst. In vielen Situationen habe ich gut gespielt und wichtige Tore geschossen", sagte der Stürmer vor dem Champions-League-Duell bei Bayer Leverkusen am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN). "Ich habe mir auch ein bisschen Credit erspielt, dass man nicht mehr sagt: Das ist nur eine Eintagsfliege von ihm."

Seit seinem Wechsel im Sommer von Stuttgart in den Norden Englands hat Woltemade nach eigenen Worten große Fortschritte gemacht: "Ich habe in der Zeit schon viel bewiesen. Ich bin ein besserer Spieler geworden. Am meisten habe ich meine Physis verbessert. Ich kann mehr sprinten und mehr Zweikämpfe führen. Ich denke, das ist wirklich wichtig für die Premier League", sagte der 23-Jährige, der in 19 Pflichtspielen für Newcastle sieben Treffer erzielte und zum Fanliebling avancierte.

"Dieser Verein ist wirklich toll. Ich bin sehr glücklich, dort zu sein. Die Leute geben mir viel", sagte Woltemade, der sich in Newcastle nach eigenen Worten nach knapp drei Monaten "wie zu Hause" fühlt. Auf seine Rückkehr nach Deutschland freut sich der Nationalstürmer dennoch - und hat ein klares Ziel: "Ich bin wirklich glücklich aber auch aufgeregt, wieder in Deutschland zu sein. Natürlich hoffe ich, dass ich ein Tor schießen kann."

Lobeshymne seines Trainers

Sein Trainer ist ein großer Fan des Neuzugangs: "Er macht es brillant. Er ist einfach ein toller Mensch, hat einen wirklich guten Charakter. Man kann sich gut mit ihm unterhalten und ihm Fragen zur deutschen Liga und zur deutschen Mentalität stellen", sagte Eddie Howe. Woltemade habe sich "hervorragend" ins Team eingefügt und beeindruckende Arbeit geleistet. "Es ist nicht einfach, neu dazuzukommen und so zu überzeugen, wie er es geschafft hat."

Der 1,98-Meter große Deutsche habe sich komplett auf das Land, die Leute und die Lebensweise eingelassen. "Er bringt die Leute mit seinem Humor zum Lachen. Er ist wirklich ein lustiger Typ", sagte sein Coach, der eine klare Aufgabe für seine Mannschaft sieht: "Wir müssen als Team versuchen, mehr für ihn zu schaffen und besser zu werden. Er hat noch so viel mehr zu bieten. Ich bin gespannt, was er noch alles erreichen kann."