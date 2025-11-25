Nach Siegen gegen den Club-Weltmeister und den Champions-League-Gewinner freuen sich die Bayern auf den nächsten Königsklassen-Knaller. Harry Kane hat eine Arsenal-Verbindung, die viele nicht kennen.
London - Harry Kane verkörperte bei seiner emotionalen London-Rückkehr die ganze Vorfreude des FC Bayern München auf Europas Giganten-Gipfel. Im Champions-League-Evergreen beim FC Arsenal will der deutsche Fußball-Rekordmeister seine Super-Saisonbilanz ohne Niederlage ausbauen - und so einen riesigen Schritt zum direkten Achtelfinal-Ticket machen.