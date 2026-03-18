Nach dem bitteren K.o. gegen Real Madrid brodelt die Gerüchteküche um Pep Guardiola. Verlässt er City wirklich? Was der Startrainer dazu sagt – und was nicht.
Manchester - Pep Guardiola übte sich nach dem erneuten Champions-League-Aus gegen Real Madrid erst einmal in Sarkasmus. "Jeder will mich feuern", antwortete Manchester Citys Startrainer nach der 1:2-Niederlage auf die Frage nach seiner Zukunft bei dem englischen Topclub. "Eines Tages werde ich hierherkommen und sagen: "Bye Bye‚ Leute"." Die Spekulationen, dass der 55-jährige Spanier nach zehn erfolgreichen Jahren am Ende dieser Saison City verlassen könnte, gibt es schon länger.