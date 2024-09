1 City-Star Erling Haaland (r) konnte Inters Verteidigung nicht überwinden. Foto: Nick Potts/PA Wire/dpa

Manchester City und Inter Mailand trennen sich zum Auftakt in die neue Champions-League-Saison 0:0 unentschieden. Paris Saint-Germain müht sich gegen den Neuling Girona zu einem 1:0-Sieg.











Link kopiert



Manchester - Zum Auftakt in die neue Champions-League-Saison hat Inter Mailand auswärts Manchester City ein 0:0 (0:0)-Unentschieden abgetrotzt. Nach vier Siegen in der englischen Liga und dem Supercup-Titel war Manchester City damit zum ersten Mal in dieser Saison in einem Pflichtspiel nicht siegreich.