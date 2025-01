Champions League: „Hölle für City“: Bayern oder Real in den Playoffs

1 Manchester City und Pep Guardiola treffen in den Playoffs entweder auf Bayern oder Real Madrid. Foto: dpa/Dave Thompson

Dieses Playoff-Duell hat eigentlich Final-Qualitäten. Manchester City wird entweder gegen Titelverteidiger Real Madrid oder den FC Bayern spielen. Guardiola macht sich Hoffnungen.











Bei den Gedanken an die beiden möglichen Gegner in der Playoffrunde der Champions League wurde auch Pep Guardiola wohl ein bisschen mulmig. „Gegen Bayern München oder Real Madrid zu spielen, wird sehr schwer“, prophezeite der Starcoach des derzeit so taumelnden englischen Serienmeisters Manchester City: „Aber es ist in zwei Wochen und in zwei Wochen haben wir einige Spieler zurück.“