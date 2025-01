Wer überträgt Slovan Bratislava gegen VfB Stuttgart? (TV, Stream)

1 Drei von drei Spielen hat der VfB im Jahr 2025 gewonnen – bleibt die Serie in Bratislava bestehen? Foto: dpa/Marijan Murat

Siegen oder rausfliegen, unter dieser Überschrift steht die Partie des VfB Stuttgart an diesem Dienstag in der Champions League. Auswärts bei Slovan Bratislava muss das Team von Trainer Sebastian Hoeneß gewinnen, um die Chance auf den Einzug in die K.o.-Phase zu wahren. Es ist, wenn man so möchte, das Finale vor dem Finale. Mit einem Erfolg in der Slowakei würde das Heimspiel am letzten Spieltag zuhause gegen Paris St. Germain über den Einzug in die Zwischenrunde entscheiden.