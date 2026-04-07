Der FC Arsenal sichert sich im Viertelfinal-Hinspiel der Champions League einen späten Sieg bei Sporting Lissabon. Die Tür zum Halbfinale stößt Nationalspieler Kai Havertz in der Nachspielzeit auf.
Lissabon - Dank Kai Havertz hat sich Premier-League-Tabellenführer FC Arsenal im Viertelfinale der Champions League bei Sporting Lissabon eine hervorragende Ausgangsposition erarbeitet. Der Nationalspieler, der erst 20 Minuten vor dem Ende eingewechselt wurde, sorgte in der ersten Minute der Nachspielzeit für den 1:0 (0:0)-Siegtreffer im Hinspiel. Das Rückspiel findet am Mittwoch kommender Woche in London statt.