Manchester City hätte beim FK Bodö/Glimt einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale der Champions League machen können. Stattdessen verlieren die Engländer und suchen nach den Gründen.
Bodö - Nach der peinlichen Niederlage bei Außenseiter FK Bodö/Glimt in seinem Heimatland suchte Erling Haaland erst gar nicht lange nach Ausreden. "Ich übernehme die volle Verantwortung dafür, dass ich keine Tore geschossen habe. Es ist peinlich", sagte der norwegische Stürmerstar von Manchester City. Das englische Starensemble von Trainer Pep Guardiola verlor in der Champions League völlig verdient mit 1:3 (0:2).