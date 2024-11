Champions League: Guardiola widerspricht Bernardo Silva nach City-Niederlage

1 City-Coach Pep Guardiola und seine Spieler haben nach der dritten Niederlage einiges zu besprechen. Foto: Zed Jameson/PA Wire/dpa

Pleiten kennt Manchester City nur als Ausnahme. Das 1:4 in der Champions League gegen Sporting Lissabon aber ist die dritte in Serie. Darüber, was das bedeutet, gehen die Meinungen auseinander.











Link kopiert



Lissabon - Trainer Pep Guardiola hat nach der dritten Niederlage in Serie für Manchester City seinem Spieler Bernado Silva in der Bewertung widersprochen. Der Profi hatte nach dem 1:4 in der Champions League gegen Sporting Lissabon davon gesprochen, dass City sich "ein bisschen an einem dunklen Ort" befinde. Darauf angesprochen sagte der spanische Trainer bei der Pressekonferenz: "Ich stimme ihm da nicht zu. Wir sind nicht an einem dunklen Ort. Wir haben richtig schlecht gespielt gegen Bournemouth, aber wir haben heute wirklich gut gespielt."