Champions League: Großes Bayern-Comeback nach Kimmich-Eigentor gegen Sporting

Der FC Bayern macht in der Champions League einen großen Schritt zum direkten Achtelfinal-Ticket. Beim 3:1 gegen Sporting Lissabon passiert einer Führungskraft zunächst ein Missgeschick.

München - Angestachelt von einem unglücklichen Eigentor von Joshua Kimmich hat der FC Bayern mit all' seiner Klasse doch noch einen erfolgreichen Jahresabschluss in der Champions League gefeiert. Beim 3:1 (0:0) gegen Sporting Lissabon drehten Fußball-Nationalspieler Serge Gnabry (65. Minute) und der wieder famos aufspielende Jungstar Lennart Karl (69.) mit ihrem Doppelschlag die Partie nach dem plötzlichen Rückstand in der 54. Minute.

Abwehrspieler Jonathan Tah erhöhte dann noch (77.). Mit 15 Punkten hat der deutsche Meister das direkte Achtelfinal-Ticket so gut wie sicher vor den beiden abschließenden Spieltagen in der Ligaphase im Januar.

Nach dem Rückstand fiel den Münchnern das Toreschießen plötzlich leicht, nachdem sie in der ersten Hälfte den tief stehenden Abwehrriegel des portugiesischen Meisters nicht knacken konnten. Ein frühes Tor von Karl wurde wegen einer Abseitsstellung von Gnabry in der Entstehung nicht anerkannt (5.). Und Harry Kane etwa hatte Pech mit einem Pfostenschuss (37.).

Bayern mühen sich lange

Bayern-Trainer Vincent Kompany forderte vor dem Anpfiff "vollen Fokus". Der Belgier setzte auf einen energiegeladenen FC Bayern mit "Frischheit", was er mit gleich sieben Wechseln in der Startelf im Vergleich zum 5:0 drei Tage zuvor beim VfB Stuttgart dokumentierte. Aber das Spiel in der Münchner Arena glich schnell der Arbeit in einem Steinbruch.

Es war mühselig, gegen Sportings Abwehrbollwerk anzulaufen. Ohne mehrere nicht einsatzfähige Schlüsselspieler formierte Gäste-Coach Rui Borges sein Team mit Fünfer-Abwehrkette und einer Viererreihe davor sehr massiert und tief stehend. Die Bayern rannten an, mit Karl, mit Gnabry, mit Kane und mit Michael Olise. Doch spätestens an Torwart Rui Silva scheiterten die Angriffsaktionen.

Kimmich lässt Neuer keine Chance

0:0 stand es so zur Pause - und das auch dank Manuel Neuer. Denn das fußballerische Talent im Team des portugiesischen Meisters blitzte auch mal auf. Oft in Person von Geny Catamo auf dem rechten Flügel. In seine scharfe Hereingabe grätschte Tah - und Kapitän Neuer musste mit einer reflexhaften Abwehrbewegung seiner linken Hand ein Eigentor verhindern.

Nach der Pause tauchte zunächst Pyrotechnik im Bayern-Fanblock das Stadion in Nebel. Und bevor sich dieser richtig verzogen hatte, lag der Ball exakt vor der Südkurve im Tor von Neuer. Der 18-jährige João Simões, der am Vorabend noch in der Münchner Arena versichert hatte, "wir haben keine Angst", versetzte bei einem Dribbling Tah. Und die Hereingabe des großen Sporting-Talents verlängerte Kimmich ins eigene Tor. Diesmal war auch Neuer machtlos.

Bayern-Teenager Karl trifft munter weiter

Das 0:1 hätte die Bayern schocken können. Doch es stachelte sie nur noch mehr an. Eine Ecke von Olise verwertete Gnabry am zweiten Pfosten freistehend - 1:1. Dann traf Karl nach Vorarbeit von Konrad Laimer. Der 17-Jährige schrieb damit weiter Champions-League-Geschichte, denn so jung traf kein Spieler in der Königsklasse in drei aufeinanderfolgenden Partien.

Nach Flanke von Kimmich und Gnabry-Vorlage sorgte Tah mit entschlossenem Abschluss für die Entscheidung. Alphonso Davies feierte in der Schlussphase sein Comeback nach einem Kreuzbandriss.