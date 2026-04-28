Was für ein monumentales Fußballspiel! Der FC Bayern steht gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain schon fast vor dem K.o. - und kommt nach einem 2:5 noch auf 4:5 heran.
Paris - Erst klatschten sich die Bayern-Spieler gegenseitig ab, dann umarmten sie ihre Kontrahenten von Paris Saint-Germain nach einem atemberaubenden Spektakel. Frei nach dem Motto: Bis zum nächsten Fußball-Fest in München, wo am kommenden Mittwoch die Entscheidung um den Königsklassen-Finaleinzug fällt. Nach dem irren 4:5 (2:3) der Bayern feierten beide Fanlager ihre Teams für ein grandioses Halbfinal-Hinspiel, das seinen Platz in den Geschichtsbüchern der Champions League schon jetzt sicher hat.