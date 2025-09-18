Champions League: Flick vermiest Woltemades Königsklassen-Debüt - City siegt

2 Marcus Rashford (links) traf doppelt für den FC Barcelona Foto: Jon Super/AP/dpa

Bei der Niederlage gegen Barcelona kommt Nick Woltemade erst nach der Halbzeit ins Spiel - und bleibt weitgehend unauffällig. Das gilt nicht für Manchester City und Erling Haaland.











Manchester/Newcastle - Hansi Flick und der FC Barcelona haben Nick Woltemade das Champions-League-Debüt mit Newcastle United verdorben. Die Katalanen setzten sich zum Abschluss des 1. Spieltags mit 2:1 (0:0) bei den Engländern durch. Marcus Rashford (58. Minute/67.) erzielte beide Tore für Flicks Mannschaft, die verdient gewann. Anthony Gordon (90.) gelang spät noch der Anschlusstreffer für die Gastgeber. Newcastle-Neuzugang Woltemade war in der 63. Minute ins Spiel gekommen, der Ex-Stuttgarter hatte aber kaum Szenen.