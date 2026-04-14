Champions League: Flick und Wirtz scheitern - PSG wartet auf die Bayern

Barcelona und Liverpool verpassen jeweils ein Comeback. Paris steht dagegen als möglicher Halbfinal-Gegner des FC Bayern fest.
Für Hansi Flick und Florian Wirtz sind die Hoffnungen auf den Henkelpott in der Königsklasse geplatzt. Trotz eines Blitzstarts blieb für Flicks FC Barcelona die herbeigesehnte "Remontada" gegen Atlético Madrid aus, beim 2:1 (2:1)-Erfolg in einem mitreißenden Viertelfinal-Rückspiel verpassten die Katalanen die Krönung ihrer Aufholjagd. Auch Wirtz und der FC Liverpool schieden nach dem 0:2 (0:0) gegen Paris Saint-Germain aus - der Titelverteidiger droht nun dem FC Bayern als Gegner in einem möglichen Champions-League-Halbfinale.