Champions League: Flick und Wirtz scheitern - PSG wartet auf die Bayern

Barcelona und Liverpool verpassen jeweils ein Comeback. Paris steht dagegen als möglicher Halbfinal-Gegner des FC Bayern fest.

﻿Für Hansi Flick und Florian Wirtz sind die Hoffnungen auf den Henkelpott in der Königsklasse geplatzt. Trotz eines Blitzstarts blieb für Flicks FC Barcelona die herbeigesehnte "Remontada" gegen Atlético Madrid aus, beim 2:1 (2:1)-Erfolg in einem mitreißenden Viertelfinal-Rückspiel verpassten die Katalanen die Krönung ihrer Aufholjagd. Auch Wirtz und der FC Liverpool schieden nach dem 0:2 (0:0) gegen Paris Saint-Germain aus - der Titelverteidiger droht nun dem FC Bayern als Gegner in einem möglichen Champions-League-Halbfinale.

Jungstar Lamine Yamal (4.) bescherte Barcelona einen Traumstart, als er nach einem Fehler von Clement Lenglet cool blieb. Ferran Torres (23.) egalisierte das Hinspielergebnis in einer furiosen Anfangsphase. Während die Katalanen weitere Großchancen ungenutzt ließen, sorgte Ademola Lookman (31.) nach einem Konter plötzlich für etwas Beruhigung bei Atlético.

"Wir brauchen kein Wunder, nur ein gutes Spiel", hatte Flick nach der bitteren Hinspielpleite (0:2) im heimischen Camp Nou gesagt. Das lieferte Barcelona über weite Strecken. Pech hatte der Tabellenführer in Spaniens La Liga, als Torres beim vermeintlichen 3:1 im Abseits stand (55.). Dazu flog Verteidiger Eric García aufgrund einer Notbremse gegen Alexander Sörloth vom Feld (79., nach Videobeweis).

Atlético nach neun Jahren wieder im Halbfinale

Flick war in seiner ersten Barca-Saison im Vorjahr im Halbfinale gescheitert, der zweite nationale Meistertitel bleibt wohl nur als "Trostpreis". Atlético schaffte es dagegen nach neun Jahren wieder ins Halbfinale, dort wartet der FC Arsenal oder Sporting Lissabon.

Weltfußballer Ousmane Dembélé (73./90.+1) zerstörte derweil den Glauben an ein "Wunder von Anfield", Liverpool verspielte in einer verkorksten Saison damit auch die letzte Titelchance. Der Druck auf den angezählten Trainer Arne Slot wird nach dem nächsten Rückschlag immer größer, auch wenn der Traditionsklub als Fünfter der Premier League immerhin die erneute Qualifikation für die Königsklasse im Visier hat.

Schon in der vergangenen Saison war Liverpool im Achtelfinale an PSG gescheitert. PSG trifft im Halbfinale (28.4./6.5.) auf den Sieger des Gigantenduells zwischen Bayern München und Real Madrid (Hinspiel 2:1).

Der LFC setzte im Rückspiel vor allem auf die Magie der legendären Anfield Road. "Champions-League-Nächte sind immer besonders, besonders in unserem Stadion", hatte Wirtz gesagt. Doch die Pariser von Luis Enrique hatten mehr vom Spiel und die besseren Chancen, vor allem Dembélé (17.). Nach dem Wechsel erhöhten die Engländer den Druck. PSG konnte sich nur noch selten befreien. Schiedsrichter Maurizio Mariani nahm einen Foulelfmeter für Liverpool (66.) nach VAR-Prüfung zurück. Dembélé machte bei einem der wenigen Konter schließlich alles klar.