Champions League: Flick mit 3:3 gegen Inter zufrieden: Darf uns Mut geben

Barcelonas Trainer Hansi Flick.

Trainer Hansi Flick sieht nach dem torreichen Remis des FC Barcelona im Halbfinal-Hinspiel der Königsklasse gegen Inter Mailand mehr Positives als Negatives.











Barcelona - Trainer Hansi Flick vom FC Barcelona wertet das 3:3 im spektakulären Halbfinal-Hinspiel zu Hause gegen Inter Mailand nicht als Rückschlag im Kampf um den Champions-League-Sieg. "Das Spiel muss uns, darf uns Mut geben. Die Art und Weise, wie wir Fußball gespielt haben - so wollen wir auch in Mailand auftreten", sagte der frühere Bundestrainer mit Blick auf das Rückspiel am kommenden Dienstag im San Siro.