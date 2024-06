BVB nach elf Jahren wieder in Wembley- die Titelträger seit 2013

13 Auf dem Weg ins Finale nicht zu stoppen- Die Dortmunder um Robert Lewandowski im Halbfinale 2013 gegen Real Madrid. Foto: imago sportfotodienst/imago sportfotodienst

Borussia Dortmund steht seit dem deutschen Finale 2013 erstmals wieder im Finale der Champions League. Auf die Schwarz-Gelben wartet mit Real Madrid der Rekordsieger der Königsklasse. Wer waren die Titelträger seit dem letzten Dortmunder Finaleinzug?











Wenn am Samstagabend (21 Uhr) der wichtigste europäische Wettbewerb in seine letzte Runde geht, scheinen die Kräfteverhältnisse klar verteilt. Auf der einen Seite steht der BVB. Die Dortmunder konnten die Champions League 1997 einmal gewinnen und standen 2013 zuletzt im Finale. Auf der anderen Seite wartet der spanische Rekordmeister Real Madrid. Die Königlichen machen ihrem Spitznamen alle Ehre und stehen dieses Jahr vor ihrem bereits 15. Titel in der Königsklasse.