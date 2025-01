Champions League: FC Bayern trifft in der Champions League auf Celtic Glasgow

FC Bayern trifft in der Champions League auf Celtic Glasgow

1 Das Objekt der Begierde: der Pokal für den Champions-League-Sieger. Foto: Gregorio Borgia/AP/dpa

Der FC Bayern München trifft in den Playoffs der Champions League auf den schottischen Traditionsclub Celtic Glasgow. Damit entgingen die Bayern in den Spielen um den Einzug ins Achtelfinale einem Duell mit Manchester City und dem ehemaligen Münchner Trainer Pep Guardiola, wie die Auslosung in Nyon ergab.











