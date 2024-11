Champions League: Ex-Bundesligaprofi trifft: Stuttgart verliert gegen Bergamo

1 Sebastian Hoeneß im Hintergrund beim Champions-League-Spiel des VfB Stuttgart gegen Atalanta Bergamo: Die Schwaben verlieren mit 0:2. Foto: Pressefoto Rudel/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Nach dem Sieg bei Juventus Turin kassiert der VfB Stuttgart in der Champions League gegen Bergamo einen Rückschlag. Ein Tor für die Italiener erzielt ein ehemaliger Bundesligaprofi.











Der VfB Stuttgart muss um die Qualifikation für die nächste Runde in der Champions League bangen. Der Vizemeister der vergangenen Bundesliga-Saison unterlag im Heimspiel dem Europa-League-Gewinner Atalanta Bergamo mit 0:2 (0:0) und fiel in der 36 Teams umfassenden Liga-Runde zurück. Mindestens Platz 24 müssen die Schwaben erreichen, um in die Playoffs für die Achtelfinals zu kommen.